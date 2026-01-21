Казахстан возобновил отгрузку нефти с терминалов КТК

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновил полноценную работу – отгрузка нефти идет двух причальных устройств, в том числе начались экспортные поставки "черного золота".

На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершились ремонтные работы на выносном причальном устройстве ВПУ-3, сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

"На нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов. 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти"

- КТК

Сейчас в консорциуме оптимизировали выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно предоставленных ими годовых планов, отгрузка ведется в строгом соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности одновременно с ВПУ-1 и ВПУ-3, что повышает надежность работы терминала, - отметили в компании, передает Sputnik Казахстан.

Завершение ремонтных работ на ВПУ-3 также обеспечивает выполнение графиков транспортировки казахстанской нефти на экспорт, добавили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.