Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

В Казахстане на фоне остановки транзита по нефтепроводу "Дружба" перераспределят транзит нефти. Объемы в 260 тыс т отправят в порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума.

В мае Казахстан перераспределит 260 тыс т нефти на альтернативные маршруты из-за приостановки транзита по нефтепроводу "Дружба". Соответствующую информацию сообщила официальный представитель министерства энергетики республики Асель Серикпаева.

Корректировка графика поставок в сторону Германии потребовала направления экспортных партий по альтернативным путям. Около 100 тыс т уйдут в порт Усть-Луга, а еще 160 тыс т нефти прокачают через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Советник министра также добавила, что перенаправление потоков транспортировки нефти согласовано с грузоотправителями и не влияет на исполнение годового плана по добыче нефти.

"Подчеркиваем, что изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки"

- Асель Серикпаева

Ранее глава минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов говорил о получении неофициальных данных про остановку транзита казахстанской нефти российской стороной в мае. По итогам 2026 года республика планировала отгрузить в Германию порядка 3 млн т нефти по магистрали "Дружба". За первый квартал текущего года отгрузки на немецкие предприятия удвоились и достигли 730 тыс т. В 2025 году объем перекачки на завод города Шведт составил 2,1 млн т. Казахстан осуществляет экспорт нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефть" в направлении пункта "Адамова застава" с 2023 года.