В Дагестане и Чечне подано более 260 тыс заявлений о соцвыплатах

В Дагестане и Чечне, пострадавших от непогоды в марте, поступило свыше 260 тыс заявлений от населения о социальных выплатах в связи с ущербом.

Жители Дагестана и Чечни подали тысячи заявлений о социальных выплат, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"(В Дагестане) продолжают работу оценочные комиссии. В целях оказания мер социальной поддержки принято 233 964 заявления. В Чеченской Республике <…> продолжают работу комиссии по оценке ущерба. Принято 29 261 заявление"

– МЧС РФ

Подтоплений жилых домов и приусадебных участков больше не наблюдается, при этом в пунктах временного размещения в Дагестане остается 561 человек, включая 167 детей. Специалисты МЧС ПФ оказывают пострадавшим психологическую помощь.

Ранее в Дагестане были приняты изменения в региональный закон о земельных отношениях. Потерявшие жилье из-за паводка жители смогут в приоритетном порядке бесплатно получить земельные участки.