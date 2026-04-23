В Ставрополе приведут в порядок лестницу с музыкальными ступенями

Администрация Ставрополя к майским праздникам восстановит музыкальную лестницу, являющуюся популярной локацией для туристов и жителей
Власти Ставрополя планируют к майским праздникам завершить ремонт лестницы с музыкальными ступенями, которая является одной из достопримечательностей города.
"Специалисты уже заменили элементы бесперебойного питания и сенсоры, что позволит полностью восстановить его функциональность. Ремонт планируется завершить к майским праздникам, чтобы ставропольцы и туристы смогли вновь насладиться мелодичным спуском"
– мэр города Иван Ульянченко
Отметим, что городской арт-объект открыли в 2019 году. Создатели объединили в одном проекте музыку и движение, создав лестницу в виде клавиш фортепиано. Специалисты должны полностью заменить элементы лестницы, которые перестали функционировать.