Иран намерен возобновить строительство новых блоков АЭС "Бушер"

Иранские специалисты возвращаются на площадку сооружения новых энергоблоков АЭС "Бушер", несмотря на неопределенность с вооруженным конфликтом США и Ирана – вскоре может возобновиться строительство второго и третьего блоков станции.

Иранские специалисты начинают возвращаться на площадку сооружения новых энергоблоков АЭС "Бушер", заявил сегодня гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Впервые можно сказать, что есть неплохие новости. Да, это еще не полномасштабная стройка, это апробирование станков, оборудования, определенная ревизия. И мы активно взаимодействуем, для этого наши люди и остались на территории "Бушера"

- Алексей Лихачев

Также глава госкорпорации отметил: есть вероятность достаточно быстрого возврата к строительству второго и третьего блоков, и сейчас это зависит только от сроков окончания конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы сообщали: о том, что Иран контактирует с Россией по поводу дальнейшего строительства атомной электростанции "Бушер", сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Он выразил надежду на то, что сотрудники "Росатома", вывезенные с АЭС "Бушер" с началом военных действий в регионе, в скором времени смогут вернуться к работе.