Взаимодействие в оборонной сфере обсудили Ереван и Париж

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минобороны Армении встретился с министром-делегатом французских вооруженных сил. Переговоры прошли в столице республики.

В пятницу, 24 апреля, в Ереване прошла встреча главы Минобороны Армении Сурена Папикяна и министра-делегата вооруженных сил Франции Алис Руфо. Об этом пишут армянские СМИ.

На встрече обсуждались аспекты взаимодействия между Ереваном и Парижем в оборонной сфере.

Папикян и Руфо оценили высокий уровень нынешнего партнерства и обратили внимание на то, что важно продолжать его развивать.

Напомним, в конце марта глава оборонного ведомства Армении посещал с визитом Францию. В ходе поездки обсуждалась, в частности, реализация программ в области военно-технического сотрудничества, военного образования, профессиональной переподготовки.

