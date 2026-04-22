Экс-посол Израиля в Азербайджане получил новое назначение

Джордж Дик назначен послом по делам христианского мира. Тель-Авив стремится упрочить свои связи с христианскими странами.

Бывший посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик стал спецпосланником еврейского государства по делам христианского мира.

Как отметили в МИД Израиля, Тель-Авив стремится укрепить свои связи с христианскими сообществами. Джордж Дик на новом посту будет развивать дипломатические и культурные контакты с христианскими партнерами.

Ранее Дик занимал пост диппредставителя Израиля в Азербайджана с 2018 по 2025 годы.  Карьера Джорджа Дика в израильском дипведомстве началось в 2008 году.

"Я уверен, что Джордж (Дик), уважаемый и опытный дипломат, внесет значительный вклад в углубление дружбы и укрепление связей между Государством Израиль и христианским миром"

– глава МИД Израиля Гидеон Саар 

Вам может быть интересно

