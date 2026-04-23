Иран получил от Пакистана предложения по переговорам с США

Пакистан передал Ирану новые предложения по переговорам с Соединенными Штатами. Об этом рассказал 24 апреля посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.
Выступая на очередном раунде консультаций по вопросам международной деятельности и региональной безопасности на уровне заместителей глав МИД стран ШОС в Москве, он отметил, что в настоящее время Тегеран рассматривает эти предложения, передает ТАСС.
"В последние дни после прибытия в Тегеран в качестве посредника командующего армией Пакистана были выдвинуты новые предложения, которые мы сейчас изучаем и обмениваемся сообщениями"
– иранский дипломат
Напомним, на прошлой неделе командующий вооруженных сил Пакистана посещал Тегеран. В ходе поездки он встречался с военным и политическим руководством Ирана.
Ранее сегодня стало известно, что вечером 24 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправится во главе группы переговорщиков в Исламабад, чтобы принять участие во втором раунде переговоров с США.