Иран получил от Пакистана предложения по переговорам с США

В Иране рассматривают новые предложения по переговорам с США. Новая встреча представителей двух стран должна состояться в ближайшее время.

Пакистан передал Ирану новые предложения по переговорам с Соединенными Штатами. Об этом рассказал 24 апреля посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Выступая на очередном раунде консультаций по вопросам международной деятельности и региональной безопасности на уровне заместителей глав МИД стран ШОС в Москве, он отметил, что в настоящее время Тегеран рассматривает эти предложения, передает ТАСС.

"В последние дни после прибытия в Тегеран в качестве посредника командующего армией Пакистана были выдвинуты новые предложения, которые мы сейчас изучаем и обмениваемся сообщениями"

– иранский дипломат

Напомним, на прошлой неделе командующий вооруженных сил Пакистана посещал Тегеран. В ходе поездки он встречался с военным и политическим руководством Ирана.

Ранее сегодня стало известно, что вечером 24 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправится во главе группы переговорщиков в Исламабад, чтобы принять участие во втором раунде переговоров с США.