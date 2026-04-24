В Туапсе экстренно очищают пляжи от загрязненного грунта

В курортном Туапсе продолжаются работы по уборке загрязненного нефтепродуктами грунта – их собирают в кубовые контейнеры и вывозят для утилизации, в них задействованы 26 единиц техники и более 130 человек, уже завтра число спасателей вырастет.

Кубанские спасатели вывезли с пляжей курортного Туапсе тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта, которые отравили акваторию города после пожара на нефтекомплексе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В Туапсе собрали более 3 тыс кубометров загрязненного грунта после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки БПЛА киевского режима"

- сообщение оперштаба

Сейчас загрязнение уже носит локальный характер, спасатели ведут на береговой линии городских пляжей постоянный мониторинг выбросов, а параллельно очищают город от сажи и других продуктов горения, сообщили в оперативном штабе, передает РИА новости.

Сейчас в работах участвуют более 130 сотрудников региональных подразделений ГУ МЧС России, "Кубань-СПАС" и других организаций, им придано 26 единиц спецтехники, уже завтра к работам будет привлечено дополнительное количество техники и личного состава от "Кубань-СПАС", добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Туапсе активно продолжается сбор нефтепродуктов, попавших в реку и море после пожара на морском терминале: накануне спасатели сообщили о собранных тысяче кубометров отравленной почвы. Работы ведутся круглые сутки.