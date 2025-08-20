В Черное море попали нефтепродукты из Туапсе

Из реки в Туапсе в акваторию Черного моря частично попали нефтепродукты, несмотря на выставленные боновые заграждения.

В акваторию Черного моря произошел перелив нефтепродуктов из реки в Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что разлив нефти случился через выставленные боновые заграждения в реке по причине плохих погодных условий.

"На территории муниципального округа продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке в Туапсе - произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения"

— Оперативный штаб Краснодарского края

Отмечается, что специалисты уже начали ликвидацию всех последствий, в настоящее время проходит сбор всех нефтепродуктов в русле реки.

"В ликвидации задействованы силы и средства Роснефтефлота, профессионального аварийно-спасательного формирования "Экоспас", морского терминала. От "Кубань-спаса" в помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов"

– Оперативный штаб Краснодарского края

Всего задействовано 66 человек и 14 единиц техники, 2 плавсредства, 2 нефтесборные установки, рассказали сотрудники штаба.