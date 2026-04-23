МИД Азербайджана осудил сожжение флага Турции в Ереване

Турецкий флаг был сожжен накануне на шествии в столице Армении. Комментируя данный инцидент, в МИД Азербайджана призвали власти соседней республики принять соответствующие меры безопасности.

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает сожжение флага Турции, произошедшее накануне в Ереване. Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном 24 апреля.

"Правительство Армении должно было своевременно предотвратить подобную кампанию, которая является воплощением укоренившейся ненависти на этнической почве, и принять соответствующие меры безопасности"

– МИД АР

В сообщении также сказано, что закрывать глаза на такие акты, прикрываясь демократическими нормами, свободой собраний и свободой мнения, совершенно неприемлемо.

"Подобные акты, которые являются открытым проявлением фашистского мышления, основанного на реваншизме и этнической ненависти в Армении, должны осуждаться и пресекаться на международном уровне"

– азербайджанское министерство

Во внешнеполитическом ведомстве призвали также армянское правительство привлечь к ответственности лиц, которые совершили эти действия.

Напомним, 23 апреля в центре Еревана прошло шествие, в ходе которого представители националистического движения АРФ "Дашнакцутюн" сожгли турецкий флаг.