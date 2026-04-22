ЕС исключил из санкционного списка пять судов Азербайджана

Брюссель убрал из санкционного списка пять судов, которые принадлежат Азербайджану. Решение принято на фоне фактической приостановки дипломатического процесса по Ближнему Востоку.

Согласно информации "Азербайджанского каспийского морского пароходства", рестрикции сняты с судна "Zagatala", которое принадлежит пароходству. Также из "черного списка" выведены суда "Shusha", "Karabakh", "Khankendi" и "Zangezur", которые находятся в ведении совместного предприятия пароходства и нефтегазовой компании SOCAR.

Отметим, что решение принято на фоне фактической заморозки переговоров между Ираном и США и продолжающейся энергетической турбулентности из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее Брюссель принял 20-й пакет санкций против России. В нем предусмотрены, в частности, меры против российского нефтеэкспорта. В новый список попали 46 танкеров, которые могут быть связаны с транспортировкой нефти.