Казахстан и Оман будут развивать совместные проекты

Крупнейшие компании Казахстана и Омана подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве в промышленности, энергетике, здравоохранению, транспортной логистике и горнодобывающей отрасли двух стран.

Крупнейший казахстанский государственный инвестиционный холдинг "Самрук Казына", миссия которого заключается в повышении национального благосостояния страны, и оманская компания Oman Investment Authority создадут совместную инвестиционную платформу, которая будет координировать новые проекты двух стран и работу их фондов соинвестирования.

В соглашении, подписанном представителями двух стран, прописаны детали сотрудничества, которое охватит промышленность, энергетику, здравоохранение, логистику и горнодобывающую отрасль, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Планируется, что инвестиции будут вкладываться не только в действующие, но и в новые проекты двух государств.

Сейчас в совместном портфеле Казахстана и Омана - 5 проектов на $3 млрд, два из них уже реализованы. Еще $1,1 млрд стороны планируют инвестировать в новые проекты в сферах энергетики и железнодорожных перевозок, отмечается в сообщении.