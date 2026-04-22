Турция запускает новые рейсы в Анталью с Юга России и Кавказа

Прямые рейсы из Грозного, Краснодара, Астрахани и Саратова в Анталью запустит вскоре турецкий перевозчик Tailwind Airlines. Рейсы будут выполняться по заказу FUN&SUN.
В пресс-службе FUN&SUN уточнили, что первыми будут запущены рейсы Краснодар-Анталья – с 30 апреля полеты будут выполняться трижды в неделю. В конце мая самолеты начнут летать по другим направлениям: с 25 мая из Грозного, с 27 мая – из Астрахани, с 28 мая – из Саратова. По этим направлениям рейсы планируется совершать по два раза еженедельно.