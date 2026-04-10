В Анталью запустят прямые рейсы из Саранска

Прямые авиарейсы между Саранском и Антальей в Турции начнет на этой неделе выполнять Red Wings.

Согласно сообщению перевозчика, первый рейс состоится 25 апреля. Весной самолеты будут летать по маршруту каждую субботу, а с 3 июня в расписание будет добавлен второй рейс – по средам. Полеты останутся в расписании до конца летнего расписания – до 24 октября.

Рейсы чартерные, выполнять их компания планирует на самолетах SSJ-100. Время в пути – 4 часа 35 минут.