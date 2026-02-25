"Аэрофлот" начнет летать в Анталью из Перми

Летом Пермь и Анталью свяжут прямые рейсы "Аэрофлота". Перевозчик планирует выполнять по два еженедельных рейса.
"Запускаем собственные регулярные рейсы из Перми в Анталью. Полеты будут выполняться с 1 июня по 1 октября два раза в неделю: по понедельникам и четвергам"
– Аэрофлот
По данным перевозчика, использовать на данном направлении планируется лайнеры Airbus A320 в компоновке эконом и бизнес.
Анталья – традиционно самое популярное у россиян направление для пляжного отдыха в Турции в летние месяцы.