Санкции не повлияли на внешнюю торговлю РФ – Орешкин

Замруководителя администрации президента РФ заявил о том, что антироссийские рестрикции не оказались значительного негативного влияния на уровень внешней торговли России.

Внешняя торговля России не пострадала от антироссийских санкций, такое заявление сделал замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

Он отметил, что ограничения лишь привели к тому, что Россия перестроила свою торговлю на другие рынки.

"Западные страны путем введения большого количества финансовых санкций пытались выбить нашу внешнюю торговлю"

– Максим Орешкин

Он подчеркнул, что Запад пытался негативно воздействовать на российскую экономику, но этого не случилось.

"Страны-партнеры поменялись, только теперь торговля идет не со странами Европы, а больше со странами БРИКС"

– Максим Орешкин

Объем внешней торговли за последние 5 лет остался примерно на одном и том же уровне, введение санкций 2022 года на это не повлияли, заявил Орешкин.

Также он отметил, что за это время изменилось валютная структура.

"Мы видим, как выросла доля российских рублей, как выросла доля валют стран БРИКС"

– Максим Орешкин

В 2025 году 54% внешней торговли РФ осуществлялось в рублях, 31% - в валютах стран БРИКС.

И только 15% - в валютах стран G7, заключил он.