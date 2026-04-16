Минфин возобновит операции по бюджетному правилу

В мае министерство финансов РФ возобновит покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. В марте и апреле операции не проводились из-за нестабильной ситуации на рынке.

В Минфине заявили о возобновлении операций по покупке и продаже иностранной валюты, а также золота в рамках бюджетного правила с мая текущего года. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства.

"В целях повышения стабильности экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка на российскую финансовую систему Минфин возобновляет с мая 2026 года операции на внутреннем валютном рынке"

- заявление

Итоговый объем операций будет скорректирован в сторону увеличения за счет добавления к текущим плановым показателям тех объемов покупки иностранной валюты и золота, которые министерство не реализовало в течение марта и апреля.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов ранее исключил отказ от бюджетного правила и сообщил о возможной корректировке его параметров с 2027 года. До этого он заявлял, что возврат к операциям по покупке валюты на внутреннем рынке отложен как минимум до лета из-за нестабильных цен на нефть.