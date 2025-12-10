Минфин РФ: Правительство не планирует отказываться от бюджетного правила

Российские власти не планируют отказываться от применения бюджетного правила. При этом в Минфине допускают ужесточение механизма и корректировку его параметров начиная с 2027 года.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что правительство России не рассматривает отказ от механизма бюджетного правила. Соответствующее заявление он сделал перед участниками Биржевого форума Московской биржи.

"Абсолютно никто не собирается отказываться от бюджетного правила"

- Антон Силуанов

Министр финансов также отметил, что на текущий момент правительство прорабатывает варианты ужесточения параметров бюджетного правила для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности.

Вместе с тем заместитель главы ведомства Владимир Колычев акцентировал внимание на том, что сам механизм и его целевые показатели могут быть пересмотрены начиная с 2027 года.

Ранее Антон Силуанов также заявлял, что возврат к операциям по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке отложен как минимум до наступления летнего сезона. По словам главы минфина, пауза в проведении валютных операций обусловлена нестабильностью мировых цен на энергоресурсы.