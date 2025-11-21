Силуанов назвал источник дополнительных поступлений в бюджет РФ

Реализация мер по сокращению теневой экономики России позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет, заявил глава Минфина РФ.
"Постоянно оцениваем эффективность налоговых льгот на предмет их стимулирующего воздействия и ожидаемых результатов. Приняли план по снижению теневого сектора экономики, что даст дополнительные поступления в бюджет. Такая работа ведется Минфином постоянно"
– Антон Силуанов
Также министр в интервью изданию "Эксперт" сообщил, что устойчивость экономике страны дает бюджетное правило.
Отметим, что по оценкам Минфина РФ на теневую экономику приходится до 12% ВВП России.