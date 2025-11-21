Вестник Кавказа

Силуанов назвал источник дополнительных поступлений в бюджет РФ

Силуанов назвал источник дополнительных поступлений в бюджет РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реализация мер по сокращению теневой экономики России позволит обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет, заявил глава Минфина РФ.

Сокращение теневого сектора экономики России даст бюджету дополнительные поступления, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Постоянно оцениваем эффективность налоговых льгот на предмет их стимулирующего воздействия и ожидаемых результатов. Приняли план по снижению теневого сектора экономики, что даст дополнительные поступления в бюджет. Такая работа ведется Минфином постоянно"

– Антон Силуанов

Также министр в интервью изданию "Эксперт" сообщил, что устойчивость экономике страны дает бюджетное правило.

Отметим, что по оценкам Минфина РФ на теневую экономику приходится до 12% ВВП России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.