Глава Минфина оценил масштаб теневого сектора экономики России

Теневой сектор экономики России не такой большой, если сравнивать с другими странами. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день теневой сектор экономики страны составляет около 10% ВВП, передает "Россия 24".

"Одна из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе, - это вопрос сокращения теневой экономики, теневого сектора Российской Федерации. Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП" – глава Минфина России

Ранее на этой неделе Силуанов сообщил, что в 2026 году Минфин продолжит борьбу с теневым сектором в экономике. По его словам, особое внимание будет уделено снижению доли наличных в обороте.