Минфин намерен сокращать теневой сектор в экономике России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В министерстве финансов поставили одну из основных задач на следующий год – сократить теневой сектор в российской экономике.

В будущем 2026 году важно уменьшить теневой сектор в экономике, отметил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. Заявление было сделано в ходе проведения заседания коллегии ФНС в Национальном центре "Россия".

Силуанов сказал, что данная задача – одна из основных на следующий год.

Кроме того, он подчеркнул, что распоряжение сократить процент теневого сектора было дано лично президентом и правительством России.

Ранее в ведомстве отметили, что доля теневой экономики РФ – около 10-12% ВВП. 

