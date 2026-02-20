Вестник Кавказа

Мир признает Турцию в качестве острова стабильности и безопасности – Эрдоган

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что современная Турция укрепила свои позиции в качестве регионального полюса стабильности. Власти также добились успехов в борьбе с террористическими угрозами.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важной роли Турции в актуальном геополитическом контексте. По словам Эрдогана, страна усиливает свои позиции в качестве регионального полюса, который поддерживает стабильность и безопасность. 

"Как враги, так и друзья Анкары осознают, что современная Турция более сильная, чем когда-либо прежде. Весь мир признает Турцию в качестве острова стабильности, мира и безопасности"

– Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, силовые структуры страны вносят решающий вклад в укрепление национальной безопасности и добились значительного прогресса в борьбе с терроризмом.

