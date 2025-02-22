День защитника Отечества отмечается в России

Путин по случаю Дня защитника Отечества в видеообращении поздравил россиян с праздником. Он назвал воинов опорой государства.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, который отмечается ежегодно 23 февраля. Глава государства обратился к населению видеообращении.

"Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества"

– Владимир Путин

Он отметил, что 23 февраля многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников.

"Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг"

– Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что из поколения в поколение жители страны бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.

"Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров - наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами"

– президент РФ

Российские воины являются опорой государства, заявил Путин, представители всех народов страны сообща героически отстаивают ее интересы в специальной военной операции, добавил он.

Глава государства поблагодарил всех воинов России за доблестную службу и пожелал всего самого доброго их семьям, родным и близким.

Владимир Путин сегодня примет участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Отечества, он возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у стены Кремля, вручит госнаграды, а также проведет несколько встреч, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.