23 февраля: что за праздник, как появился и кого нужно поздравлять?

23 февраля Россия, а также ряд государств Южного Кавказа, Центральной Азии и Прибалтики будут праздновать День защитника Отечества. Обычно в этот день чествуют мужчин, однако и женщины к нему причастны. Рассказываем о том, кто придумал 23 февраля, как назывался праздник раньше и в чем его важность.

Как отдыхаем на 23 февраля?

23 февраля - государственный праздник и, соответственно, нерабочий день. Поскольку в 2025 году этот день - воскресенье, еще один выходной в конце февраля не предусмотрен. Зато появится дополнительный нерабочий день накануне Дня Победы, 8 мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал 23 февраля?

История праздника, который сегодня считается мужским днем, довольно запутанная: в разные эпохи предлагались противоречивые ее интерпретации. Но если кратко, то 23 февраля - день Красной Армии, а предложил его отмечать Николай Подвойский - революционер и организатор Октябрьской революции. Именно он руководил процессом создания Красной Армии, придумал для нее символ - красную звезду, а позднее и сам праздник.

История праздника 23 февраля

Праздник появился на фоне исторического перелома: после распада Российской империи и победы Революции в 1917 году, новое государство, РСФСР (уже Советская Россия, но еще не СССР), осталась без организованной армии. В 1917-1918 годы Первая мировая война всё еще продолжалась, и Советская Россия, как государство-преемник Российской Империи, фактически находилась в состоянии войны с Германией, несмотря на временное перемирие.

Германская империя предложила РСФСР мир, который был неприемлем для новой власти. Нуждаясь в солдатах, руководство Советской России 28 января 1918 года распоряжается о создании Красной Армии. Так началась история вооружённых сил, которые спустя четверть века одержат победу во Второй мировой войне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему 23 февраля отмечают именно в этот день?

Фактически, день создания Красной Армии - 28 января. В эту дату Подвойский год спустя, просит власти провести праздник для красноармейцев. Однако его предложение поступает слишком поздно для того, чтобы организовать массовые мероприятия, и не принимается. Дальше происходит событие, определившее судьбу праздника, который мы сегодня называем Днём защитника Отечества.

Советское руководство хотело провести акцию по сбору средств для красноарамейцев под названием ”День Красного подарка”, однако по какой-то причине, ее дата все время переносилась. Скорее всего, обращение Подвойского стало поводом для совмещения двух событий: чествования армии и сбора средств для нее. В итоге, в конце января 1919 года было принято решение о проведении первого в истории Советской России Дня Красной армии 23 февраля, которое, как и в 2025 году, выпадало на воскресенье. Так эта дата, которая, фактически, к определённому событию не привязана, стала считаться праздником для военных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как называется праздник 23 февраля?

За более чем столетнюю историю существования праздника, его название менялось неоднократно в рамках, прежде всего, исторического контекста:

В 1922-1946 - День Красной Армии (в 1922 году праздник стал официальным)

В 1946-1949 - День Советской Армии (Красная Армия была переименована в Советскую)

В 1949-1992 - День Советской Армии и Военно-морского флота

С 1992 года и до сих пор - День защитника Отечества.

23 февраля мужской праздник?

Сегодня многие уверены, что 23 февраля исключительно мужской праздник, однако это не так, поскольку и в прошлом, и сегодня в армии много женщин-военнослужащих. К 1920му году, в частности, в Красной Армии служило 700 тысяч женщин, почти 500 тысяч женщин участвовали в Великой Отечественной войне, а сегодня количество женщин в армии России - 37,5 тысяч. Поэтому День защитника Отечества - торжество для всех, и для мужчин, и для женщин, которые причастны к военному делу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кого поздравляют с 23 февраля?

23 февраля считается праздником не только из-за того, что так было решено государством: по большому счету, это день для каждого патриота, который готов защищать Родину. С 23 февраля можно поздравлять как мужчин, так и женщин, в том числе и тех, кто не служил, поскольку этот день для всех, кто стоит за интересы своей страны.

23 февраля - международный праздник?

После того как Советский Союз распался на 14 отдельных стран, 23 февраля стал международным праздником. В большинстве постсоветских государств этот день не официальный праздник, кроме Кыргызстана, однако в той или иной мере его празднуют, в первую очередь, ветераны, участники боевых действий и те, кто имел отношение к Советской Армии.