Каллас: 20-й пакет санкций ЕС против РФ не удастся принять сегодня

Брюссель
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз в понедельник, вероятно, не примет 20-й пакет антироссийских санкций, об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Новый, 20-й пакет санкций Евросоюза против России не будет принят на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник, рассказала перед началом встречи глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Конечно мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие"

– Кая Каллас

Отметим, что 20 февраля Каллас заверяла, что санкционный пакет удастся утвердить на встрече в Брюсселе ЕС 23 февраля. 

По данным ТАСС, за выходные европейские послы не добились прогресса, сохраняются разногласия, которые пока не удается снять.

