Каллас: 20-й пакет санкций ЕС против РФ не удастся принять сегодня

Новый, 20-й пакет санкций Евросоюза против России не будет принят на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник, рассказала перед началом встречи глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Конечно мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие"
– Кая Каллас
Отметим, что 20 февраля Каллас заверяла, что санкционный пакет удастся утвердить на встрече в Брюсселе ЕС 23 февраля.
По данным ТАСС, за выходные европейские послы не добились прогресса, сохраняются разногласия, которые пока не удается снять.