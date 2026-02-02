Вестник Кавказа

Венгрия блокирует 20-й пакет антироссийских санкций ЕС – Сийярто

Флаг Венгрии и ЕС
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил о том, что Будапешт принял решение заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Венгрия намерена заблокировать очередные антироссийские санкции, которые примет Евросоюз уже 23 февраля, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто, опубликовав соответствующий пост в соцсети.

Он уточнил, что данное решение принято в связи с отсутствием возобновления транзита российских энергоносителей по трубопроводу "Дружба".

"На завтрашнем заседании совета глав МИД ЕС намерен принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его. До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать подобные решения"

— Петер Сийярто

Напомним, ранее Венгрия и Словакия подали иск для оспаривания решения Брюсселя о полном запрете на поставки газа из России в Евросоюз с 2027 года. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1330 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.