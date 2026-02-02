Венгрия блокирует 20-й пакет антироссийских санкций ЕС – Сийярто

Венгрия намерена заблокировать очередные антироссийские санкции, которые примет Евросоюз уже 23 февраля, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто, опубликовав соответствующий пост в соцсети.
Он уточнил, что данное решение принято в связи с отсутствием возобновления транзита российских энергоносителей по трубопроводу "Дружба".
"На завтрашнем заседании совета глав МИД ЕС намерен принять 20-й пакет санкций. Венгрия заблокирует его. До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать подобные решения"
— Петер Сийярто
Напомним, ранее Венгрия и Словакия подали иск для оспаривания решения Брюсселя о полном запрете на поставки газа из России в Евросоюз с 2027 года.