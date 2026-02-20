Израиль отказался выделить средства на деятельность Совета мира – СМИ

Министерство финансов Израиля не выделит средства на обеспечение работы Совета мира по Газе, сообщают израильские СМИ.

Израиль не будет выделять средства на обеспечение деятельности Совета мира по Газе, проинформировала израильская компания Кan со ссылкой на источники.

Уточняется, что Тель-Авив уже согласовал это с Вашингтоном.

Министр экономики Израиля Зеэв Элькин выступил в эфире Кan и сообщил о том, что страна на это не имеет каких-либо оснований.

"Израиль не давал денег Совету мира, так как для этого нет никаких оснований". "На нас (Израиль – ред.) напали, и у нас нет причин финансировать восстановление Газы"

– Зеэв Элькин

Кроме того, согласно источнику, данное решение, принятое со стороны руководства израильского государства, урегулировало разногласия по вопросу членства Израиля в Совете мира.

Как сообщили СМИ, подобные разногласия возникли в кабмине Израиля между министрами национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и финансов Бецалелем Смотричем