Израиль отказался выделить средства на деятельность Совета мира – СМИ

Израиль не будет выделять средства на обеспечение деятельности Совета мира по Газе, проинформировала израильская компания Кan со ссылкой на источники.
Уточняется, что Тель-Авив уже согласовал это с Вашингтоном.
Министр экономики Израиля Зеэв Элькин выступил в эфире Кan и сообщил о том, что страна на это не имеет каких-либо оснований.
"Израиль не давал денег Совету мира, так как для этого нет никаких оснований". "На нас (Израиль – ред.) напали, и у нас нет причин финансировать восстановление Газы"
– Зеэв Элькин
Кроме того, согласно источнику, данное решение, принятое со стороны руководства израильского государства, урегулировало разногласия по вопросу членства Израиля в Совете мира.
Как сообщили СМИ, подобные разногласия возникли в кабмине Израиля между министрами национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и финансов Бецалелем Смотричем