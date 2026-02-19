Совет мира Трампа прошел первый тест на искренность

19 февраля в Институте мира имени Дональда Трампа (Вашингтон) прошло первое заседание Совета мира, созданного американским президентом для нормализации ситуации в секторе Газа.

После долгих разговоров и масштабного пиара президенту США Дональду Трампу наконец представилась возможность на практике доказать, что Совет мира работоспособен и будет выполнять те функции, что прописаны в его уставе. Лидеры свыше 20 стран собрались в Вашингтоне, чтобы обсудить центральную тему - восстановление сектора Газа после двух с лишним лет разрушений, причиненных палестино-израильской войной.

Напомним, что Совет мира создавался как орган для урегулирования конфликта между ХАМАС и Израилем, и послевоенного управления сектором Газа. На октябрьском саммите в Шарм-эш-Шейхе, где Трамп анонсировал создание Совета мира, было принято решение о начале разоружения ХАМАС. При этом многие мировые лидеры увидели в создании Совета мира, где вечным председателем выступает Трамп, попытку заменить действующую международную правовую систему во главе с ООН.

Саммит, как и ожидалось, открыл сам Дональд Трамп. Он вновь напомнил об амбициозной цели решения всех мировых конфликтов: "Мы поможем Газе решить проблемы, обеспечим успех и мир. Мы сделаем то же в других горячих точках". Он объявил, что ряд членов Совета мира приняли решение выделить $7 млрд для восстановления Газы - это Казахстан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт. Еще $10 млрд добавят сами США. Дополнительные $2 млрд поступят из ООН, а еще $75 млн на реконструкцию футбольных объектов выделит ФИФА. Кроме того, Япония проведет сбор средств при участии ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южную Корею, Филиппины и Сингапур.

Для обеспечения безопасности на земле США планируют сформировать Международные силы стабильности (ISF) в составе 20 тыс солдат и 12 тыс полицейских. О готовности войти в ISF объявили власти Албании, Косово, Индонезии, Марокко и Казахстана.

Несмотря на намерения Трампа включить весь мир в состав Советом мира, ведущие мировые лидеры не приехали в Вашингтон. Там не оказалось ни руководителей Китая и России, ни президентов Турции и Бразилии, ни премьер-министра Индии. Не явились и скептично относящиеся к идее президента США заменить ООН руководители Франции, Британии и Германии.

Однако Трамп не теряет надежды - он все еще хотел бы видеть сильных партнеров в составе Совета мира. "Да, мне очень хотелось бы видеть там Россию и Китай. Обе эти страны приглашены", - сказал он журналистам на борту самолета.

Глава Белого дома дал понять, что в органе, решающем мировые конфликты, должны быть представлены самые разные силы, без какой либо дискриминации.

Россия пока не опровергает возможность своего участия в новом международном клубе. Как известно, стоимость членства в Совете мира равна $1 млрд. По словам президента России Владимира Путина, Москва готова направить эту сумму, но из замороженных в Европе российских активов. Трамп назвал идею "интересной". Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получила от США ответа по своему предложению.

Некоторые страны не поехали на уровне глав государств, но направили своих представителей. Так, от Турции в Вашингтон прибыл глава МИД Хакан Фидан. Еврокомиссия тоже направила своего делегата, при этом во Франции такой шаг посчитали неприемлемым. Париж ждет теперь разъяснений от Еврокомиссии за то, что она не согласовала визит в США в Советом ЕС. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфаврё.

Как всегда, вокруг проектов Трампа много шума. Заявленные цели и суммы не всегда соответствуют действительности. Так было, например, во время его визита по странам Персидского залива, где стороны достигли договоренности о триллионах инвестиций в США из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии - однако на практике ничего из заявленного еще не реализовано.

Дональд Трамп пытается использовать площадку Совета мира для налаживания личных отношений с лидерами других государств. Под предлогом Газы реализуются многие масштабные проекты. Так, например, от Казахстана и Узбекистана Трамп добивается доступа к рынку урана и редкоземельных металлов и надеется на заключение этими государствами Авраамических соглашений с Израилем. С арабскими лидерами его главный интерес - также в Авраамических соглашениях и увеличении торговли и инвестиций.

Визави Трампа это понимают, и поэтому стараются идти навстречу ему там, где видят собственную выгоду. Что же касается сектора Газа, то пока даны только устные обещания выделить деньги, и они еще не гарантируют окончание палестино-израильского конфликта и начало восстановление разрушенных территорий эксклава.