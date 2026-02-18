"Совет мира" Трампа по Газе 2026: первое заседание, кто приехал, что решили?

9 стран - Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт - обязались выделить в общей сложности 7 млрд дол. на оказание помощи Газе, а США - 10 млрд долларов. Таковы главные результаты первого заседания "Совета мира" - международного органа, созданного по инициативе Дональда Трампа.

Расскажем, в чем суть “Совета мира”, какие страны вошли в "Совет мира", кто приехал на первую встречу, а кто отказался, что обсудит “Совет мира” и за что его критикуют, а также что сказал Трамп на открытии заседания.

Сегодняшняя встреча стала проверкой способности новой структуры взять на себя управление процессом восстановления Газы, разрушенной в ходе двухлетней войны. Хотя Совет был санкционирован резолюцией Совбеза ООН в ноябре 2025 года, его первый саммит обнажил дипломатические разногласия: более 20 стран подтвердили участие, однако многие ключевые союзники Вашингтона предпочли остаться в стороне или направить лишь наблюдателей. В центре внимания - амбициозный, но противоречивый план восстановления анклава, создание международных стабилизационных сил и поиск модели управления Газой в переходный период.

В чем суть “Совета мира”?

"Совет мира" был официально представлен в начале года на полях Давосского форума. Изначально задуманный как инструмент наблюдения за режимом прекращения огня в Газе и восстановлением анклава, его устав в окончательной версии наделяет структуру более широкими полномочиями - миростроительством во всех затронутых конфликтами регионах, либо там, где они с большой вероятностью могут возникнуть.

Ключевая особенность структуры - ее руководство. Согласно уставу, Дональд Трамп занимает пост председателя на бессрочной основе и обладает обширными исполнительными полномочиями, включая право вето и возможность исключать страны-участницы. Членство в Совете предусматривает трехлетний срок, однако государства, внесшие взнос в размере $1 млрд, получают статус постоянных членов.

В состав исполнительного руководства, помимо американского лидера, вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять экс-президента Джаред Кушнер, а также британский экс-премьер Тони Блэр, которому прочат ключевую роль в работе организации. При этом Совет был признан резолюцией 2803 Совбеза ООН, которая приветствует его как временную администрацию для координации восстановления Газы до тех пор, пока Палестинская администрация не проведет необходимые реформы. Резолюция ограничивает мандат Совета Газой и устанавливает крайний срок его работы - 2027 год, требуя отчета перед СБ ООН каждые шесть месяцев. Китай и Россия при голосовании воздержались, указав на отсутствие у ООН четкой роли в будущем Газы.

Какие страны вошли в "Совет мира"?

Согласно официальным данным, 27 стран были определены как государства-основатели структуры. Список демонстрирует широкую географию, но с явным креном в сторону ближневосточных и азиатских партнеров США.

Государства-основатели, вошедшие в "Совет мира":

Ближний Восток: Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция;

Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция; Европа и Кавказ: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Косово;

Азия и Океания: Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Монголия, Пакистан, Узбекистан;

Латинская Америка: Аргентина, Парагвай, Сальвадор.

Кто приехал на заседание "Совета мира"?

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян;

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев;

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент Аргентины Хавьер Милей;

Президент Индонезии Прабово Субианто и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;

Турцию представляет глава МИД Турции Хакан Фидан;

Израиль на встрече вместо премьер-министра Биньямина Нетаньяху представляет глава МИД Гидеон Саар;

Высокий уровень представительства подтвердили Албания (премьер Эди Рама) и Косово (президент Вьоса Османи);

На мероприятии также присутствуют делегации из Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии, Камбоджи, Монголии, Албании, Болгарии, Парагвая и Сальвадора.

Наблюдатели "Совета мира":

Ряд государств, не вступая в структуру, отправили своих представителей в качестве наблюдателей. По данным американской администрации, их число превышает 20.

Среди них в основном европейские страны: Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Италия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария. ЕС представляет комиссар по Средиземноморью Дубравка Шуйца;

Другие: Таиланд, Южная Корея, Япония, Мексика, Оман.

Кто не приехал на первую встречу "Совета мира"?

Отказ от участия в первой встрече структуры оказался столь же показательным, как и состав членов. Крупнейшие западные державы и некоторые влиятельные страны Глобального Юга дистанцировались от инициативы.

Западные союзники: Франция, Германия, Великобритания и Испания отклонили приглашения стать членами. Премьер-министр Канады Марк Карни лишился приглашения после того, как Дональд Трамп остался недоволен его речью в Давосе;

Ватикан: Папа Лев отклонил предложение о месте в совете, подчеркнув, что кризисными ситуациями должна заниматься ООН. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин пояснил, что в инициативе есть вызывающие недоумение пункты;

Страны Глобального Юга: Бразилия, Мексика и ЮАР отказались присоединиться, указав на отсутствие палестинского представительства в совете в качестве ключевой причины;

Постоянные члены СБ ООН Китай и Россия, обладающие правом вето, не вошли в состав организации, несмотря на то, что российский лидер Владимир Путин ранее заявлял о готовности РФ сделать взнос из замороженных активов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вошедший в Совет, на заседание не поехал из-за несовпадения графиков.

Что обсудил "Совет мира"?

Главная тема встречи - запуск процесса восстановления Газы. По данным ООН, Всемирного банка и ЕС, стоимость восстановления анклава оценивается примерно в $70 млрд. Накануне саммита было объявлено, что страны-члены обязались выделить более $5 млрд на гуманитарные нужды и восстановление. Хотя точное распределение средств официально не подтверждено, высокопоставленный американский чиновник сообщил, что $1,2 млрд поступят из ОАЭ и еще $1,2 млрд - из Кувейта.

Вторым ключевым пунктом повестки является обсуждение развертывания Международных стабилизационных сил. Трамп подчеркнул, что государства-члены обязались выделить тысячи сотрудников для этих сил и местной полиции. Наиболее конкретные обязательства взяла на себя Индонезия. Ожидается, что до 8 тысяч индонезийских военнослужащих будут готовы к развертыванию к концу июня в составе гуманитарной миссии. Однако, по словам официальных лиц, развертывание вряд ли начнется в ближайшие недели или месяцы, так как ключевым препятствием остается разоружение ХАМАС. Группировка, опасаясь израильских репрессий, не спешит сдавать оружие в соответствии с планом Трампа по Газе. Представитель администрации США признал наличие проблем, но заявил об обнадеживающих сообщениях от посредников.

Что сказал Трамп на заседании “Совета мира”?

Цель и состав Совета. Трамп назвал новую структуру самой значимой в истории по уровню власти и престижа, отметив, что в нее вошли ведущие мировые лидеры. Он подчеркнул щедрость стран-участниц, особенно с Ближнего Востока, в вопросах финансирования;

Будущее Газы. Основной задачей Совета объявлена работа по обеспечению «светлого будущего» для сектора Газа, Ближнего Востока и всего мира. Ситуация в регионе была охарактеризована как крайне сложная;

Экономика мира. Президент США акцентировал, что поддержание мира обходится в сотни раз дешевле, чем ведение войны;

Контакты с Ираном. Было отмечено, что спецпосланники США поддерживают хорошие отношения с представителями Ирана и ведут с ними конструктивные переговоры. При этом была признана историческая сложность заключения значимых соглашений с Тегераном и подчеркнута необходимость достижения договоренностей для предотвращения негативного сценария. Это заявление прозвучало на фоне наращивания военного присутствия США в Персидском заливе;

Кроме того, Трамп положительно оценил мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, заключенное при посредничестве США в августе.

За что критикуют "Совет мира"?

"Совет мира" успел столкнуться с беспрецедентным уровнем критики еще до начала непосредственной работы:

Отсутствие палестинского представительства. Эксперты по правам человека и целый ряд государств указывают, что орган, который будет управлять восстановлением палестинской территории, не включает самих палестинцев. Это, по их мнению, напоминает колониальную структуру управления;

Соперничество с ООН. Расширенная хартия Совета и его глобальные амбиции вызвали опасения, что Вашингтон создает альтернативу ООН под своим контролем. Сам Трамп ранее заявлял, что надеется, что его Совет подтолкнет ООН к более энергичным действиям, поскольку структура так и не реализовала свой потенциал.

Внутренние проблемы Газы. Ситуация на местах остается крайне сложной. Один из членов совета на условиях анонимности назвал поток гуманитарной помощи "катастрофическим", а местную полицию - как недостаточно подготовленную. Кроме того, нерешенным остается вопрос о том, кто будет распределять помощь на земле, и как взаимодействовать с ХАМАС, учитывая глубокое недоверие Израиля к возможным посредникам, таким как Катар и Турция;

Состав участников. Критики также обращают внимание на включение в совет фигур с противоречивой репутацией: Тони Блэра (в связи с войной в Ираке), а также стран, чьи правозащитные практики вызывают вопросы у международных организаций (например, Сальвадор, Израиль).