Поезда встали в Абхазии: что случилось?

Движение поездов временно остановилось в Абхазии – море размыло железную дорогу в Гагрском районе. Пассажиров доставляют к местам назначения альтернативным транспортом.

ЧП произошло на железной дороге в Абхазии, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги.

Из-за сильного шторма и волн на 2010-м километре, на участке, расположенном в Гагрском районе, а точнее в районе Золотого поста, было частично размыто железнодорожное полотно.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения дальнейшего ущерба инфраструктуре движение поездов было приостановлено"

– Абхазская железная дорога

Уточняется, что пассажирский поезд, ехавший из Москвы в Сухум, был остановлен в Цандрипше. "Абхазская железная дорога" доставляет его пассажиров из Цандрипша в пункты назначения альтернативными способами. Электропоезд "Диоскурия", который скоро будет в Цандрипше, также прекратит движение там, его пассажиров тоже доставят в точки назначения на других видах транспорта.

Что касается размытого полотна, то сейчас бригады "АЖД" восстанавливают пути. Предполагается, что движение поездов возобновится в ближайшее время и скоро вернется в график.