Туристов из Петербурга спасли в Абхазии

Шестеро туристов из Санкт-Петербурга, в том числе двое детей, заблудились в лесу в Абхазии, однако были спасены сотрудниками МЧС республики.

Спасатели помогли заблудившимся в лесной чаще туристам, приехавшим в "Страну Души" из Санкт-Петербурга, об инциденте рассказали в МЧС Абхазии.

По данным ведомства, четверо взрослых и двое детей двинулись к крепости Уазабаа, которая расположенной в лесу в селе Верхняя Эшера. Однако в какой-то момент путешественники заблудились и не смогли самостоятельно выйти обратно.

Тогда туристы вызвали спасателей. Сотрудники оперативно отреагировали на вызов и помогли потерявшимся туристам, передает Sputnik.

Пострадавших в результате нет.

