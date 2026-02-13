Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили отношения России и Казахстана. Токаев также пригласил российского президента в Казахстан.

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Стороны обсудили динамику диалога Москвы и Астаны по различным направлениям.

"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества - с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере"

– пресс-служба Кремля

В рамках разговора Токаев также пригласил российского лидера посетить с визитом Казахстан. Путин принял приглашение, информирует Кремль.

Ранее глава дипмиссии РФ в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил о планируемом визите Владимира Путина в Казахстан в этом году. Детали визита находятся на стадии обсуждения. Дипломат также отметил, что Москва и Астана согласовали ключевые аспекты строительства первой АЭС в Казахстане.