Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Стороны обсудили динамику диалога Москвы и Астаны по различным направлениям.
"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества - с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере"
– пресс-служба Кремля
В рамках разговора Токаев также пригласил российского лидера посетить с визитом Казахстан. Путин принял приглашение, информирует Кремль.
Ранее глава дипмиссии РФ в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил о планируемом визите Владимира Путина в Казахстан в этом году. Детали визита находятся на стадии обсуждения. Дипломат также отметил, что Москва и Астана согласовали ключевые аспекты строительства первой АЭС в Казахстане.