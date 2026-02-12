Токаев наградит победившего на Олимпиаде фигуриста из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил фигуриста Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом рассказали в пресс-службе лидера республики.
Он отметил, что все любители спорта и граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением спортсмена.
"В поздравлении подчеркивается, что первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании - это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе"
– пресс-служба
Казахстанский лидер также принял решение наградить Шайдорова орденом "Барыс" II степени. Он поблагодарил за проделанную работу тренерский штаб, Казахстанский союз фигурного катания на коньках и руководство профильного министерства.
"В поздравлении подчеркивается, что первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании - это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе"
– пресс-служба
Шайдоров завоевал "золото" Олимпиады накануне. Его победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Тогда награда высшей пробы досталась лыжнику Владимиру Смирнову, победившего в гонке на 50 км классическим стилем.