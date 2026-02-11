Еще один американский авианосец прибудет на Ближний Восток – СМИ

Пентагон планирует направить на Ближний Восток еще один авианосец. Он присоединится к ударной группе в Персидском заливе.

Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли отправится на Ближний Восток, пишет со ссылкой на источники в американской администрации газета New York Times.

В настоящее время Gerald R. Ford находится в Карибском море, его самолеты участвовали в операции США в Венесуэла в январе.

Согласно данным источников, в четверг Gerald R. Ford получил приказ присоединиться к находящемуся в Персидском заливе авианосцу Abraham Lincoln.

Ранее о том, что Минобороны США поручило второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке писала газета Wall Street Journal.