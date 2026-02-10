Вестник Кавказа

Ереван и Тегеран подпишут документ о стратегическом сотрудничестве

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении и Ирана подпишут всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран.

Всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Ираном будет подписан в ходе визита армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Тегеран, который состоится в текущем году. Такое заявление сделал иранский посол в Армении Халил Ширголами в ходе приема, посвященного 47-й годовщине победы Исламской революции.

Дипломат подчеркнул, что Ереван и Тегеран планируют институционализировать партнерство и значительно расширить сотрудничество, основываясь на операционной дорожной карте.

Кроме того, Ширголами указал на большое значение, которое имеет разблокирование региональных коммуникаций и развития транзитного потенциала стран. Он также назвал мир и добрососедство главными условиями стабильности в регионе Южного Кавказа.

