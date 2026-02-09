Вестник Кавказа

Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию – Пашинян

Никол Пашинян заявил, что Азербайджан открыл железнодорожные пути для армянского экспорта. По словам премьера РА, армянский бизнес получил еще один маршрут для экспорта продукции в Россию и Центральную Азию.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан открыл железнодорожные коммуникации для армянского экспорта в третьи страны.  По словам Пашиняна, армянский бизнес пока не в полной мере пользуется этой возможностью. 

"Мы все знаем, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению существует и работает беспрепятственно. Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость"

– Никол Пашинян 

По словам Пашиняна, теперь через территорию Грузии и Азербайджана армянская продукция может поступать в Россию, страны Центральной Азии и Китай. 

Напомним, что в конце прошлого года через территорию Азербайджана в Армению стало поступать зерно и топливо. Лидер АР Ильхам Алиев в Давосе заявил о возможности реализации экспорта армянской продукции через территорию Азербайджана.

