Казахстан становится президентской республикой – Токаев

Форма правления в Казахстане постепенно меняется с суперпрезидентской на президентскую республику, рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

"Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом"

– Касым-Жомарт Токаев

Глава государства пояснил, что конституционная реформа, обсуждение которой происходит в данный момент, укладывается в логику этого процесса. Более того, отметил он, вместе с политическими преобразованиями, реализованными в последние годы, она поднимает вопрос о полной перезагрузке конституционных основ Казахстана.

Токаев обратил внимание на то, что прописанные в проекте новой конституции нормы отражают концепцию "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

"По сути, речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и, главное, повысить эффективность, устойчивость всех политических институтов"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что проект новой конституции более четко описывает принцип "не человек для государства, а государство для человека", постепенное внедрение которого происходит с 2019 года.