Израиль ликвидировал командира подразделения "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы одного из подразделений движения "Хезболла" на юге Ливана.

Израильская армия нанесла удар на территории юга Ливана, в результате которого был ликвидирован глава артиллерийских подразделений "Хезболлы" Ахмад Али Салами, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Сегодня (в понедельник - ред.) ЦАХАЛ нанес удар в районе Януха и ликвидировал террориста Ахмада Али Салами, занимавшего пост главы артиллерии "Хезболла"

— пресс-служба ЦАХАЛ

Представители израильской армии отметили, что Али Салами занимался восстановлением военных возможностей группировки на юге Ливана.

Кроме того, в результате удара погибли мирные жители, о чем руководство Армии Израиля были предупреждены. В сообщении уточняется, что гражданское население не было целью удара.

"Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение. ЦАХАЛ сожалеет о любом причиненном вреде мирным жителям и принимает меры для минимизации ущерба в максимально возможной степени"

— пресс-служба ЦАХАЛ

В настоящее время инцидент проходит проверку, также уточнили в сообщении.