Израильских бобслеистов обокрали во время подготовки к Олимпиаде в Италии

Бобслеисты из Израиля стали жертвами ограбления во время подготовке к Олимпиаде в Италии. Полиция проводит расследование, МОК обещает поддержку пострадавшим.

Израильские спортсмены стали жертвами ограбления. Инцидент произошел во время подготовки команды к XXV зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил бобслеист Адам Эдельман.

По словам Эдельмана, инцидент произошел вне олимпийской деревни. Из квартиры, где проживали готовящие к стартам израильские спортсмены, были украдены паспорта, экипировка и оборудование на сумму около $3 тыс. К расследованию инцидента подключилась полиция, с которой сотрудничает тренер команды Итамар Шпринц.

В Международном олимпийском комитете (МОК) пообещали помочь израильским бобслеистам, для которых Олимпиада станет первой в истории.

Напомним, что зимняя Олимпиада в Италии стартовала 6 февраля. Соревнования будут продолжаться до 22 февраля.