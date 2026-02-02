Вестник Кавказа

Израильских бобслеистов обокрали во время подготовки к Олимпиаде в Италии

Израильских бобслеистов обокрали во время подготовки к Олимпиаде в Италии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бобслеисты из Израиля стали жертвами ограбления во время подготовке к Олимпиаде в Италии. Полиция проводит расследование, МОК обещает поддержку пострадавшим.

Израильские спортсмены стали жертвами ограбления. Инцидент произошел во время подготовки команды к XXV зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил бобслеист Адам Эдельман.

По словам Эдельмана, инцидент произошел вне олимпийской деревни. Из квартиры, где проживали готовящие к стартам израильские спортсмены, были украдены паспорта, экипировка и оборудование на сумму около $3 тыс. К расследованию инцидента подключилась полиция, с которой сотрудничает тренер команды Итамар Шпринц.

В Международном олимпийском комитете (МОК) пообещали помочь израильским бобслеистам, для которых Олимпиада станет первой в истории. 

Напомним, что зимняя Олимпиада в Италии стартовала 6 февраля. Соревнования будут продолжаться до 22 февраля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.