Серийного ДТП-мошенника раскрыли в Дагестане

Фальсификатора свыше 50 автомобильных аварий взяли под стражу в Карабудахкентском районе Республики Дагестан: по данным следствия, его жертвами становились страховые компании.

Необычного мошенника задержали накануне в Дагестане: житель Карабудахкентского района 1995 года рождения зарабатывал фальсификациями ДТП, вынуждая страховые компании выплачивать ему компенсации.

Для имитации ДТП задержанный уезжал по ночам на дороги в глубине Дагестана, где нет видеокамер, изображал аварии, фиксировал фальшивые повреждения, после чего оформлял документы по якобы страховым случаям и получал деньги.

По данным дагестанской полиции, таким образом подозреваемый фальсифицировал свыше 50 дорожно-транспортных происшествий, и за каждое заставил заплатить ту или иную страховую компанию.

Сейчас следователи пытаются установить, сколько всего денег было присвоено задержанным за фальшивые ДТП.