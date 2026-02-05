Вестник Кавказа

Серийного ДТП-мошенника раскрыли в Дагестане

Серийного ДТП-мошенника раскрыли в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фальсификатора свыше 50 автомобильных аварий взяли под стражу в Карабудахкентском районе Республики Дагестан: по данным следствия, его жертвами становились страховые компании.

Необычного мошенника задержали накануне в Дагестане: житель Карабудахкентского района 1995 года рождения зарабатывал фальсификациями ДТП, вынуждая страховые компании выплачивать ему компенсации.

Для имитации ДТП задержанный уезжал по ночам на дороги в глубине Дагестана, где нет видеокамер, изображал аварии, фиксировал фальшивые повреждения, после чего оформлял документы по якобы страховым случаям и получал деньги.

По данным дагестанской полиции, таким образом подозреваемый фальсифицировал свыше 50 дорожно-транспортных происшествий, и за каждое заставил заплатить ту или иную страховую компанию.

Сейчас следователи пытаются установить, сколько всего денег было присвоено задержанным за фальшивые ДТП.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.