Флотилия ВМС США достигла Аравийского моря

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Авраам Линкольн" и другие корабли ВМС США приближаются к Ирану со стороны Аравийского моря. С воздуха суда прикрывают американские истребители.

Флотилия ВМС США с флагманским авианосцем "Авраам Линкольн" достигла Аравийского моря, информацией поделились в центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM). С воздуха флотилию прикрывают истребители ВВС США.   

"Ударная авианосная группа "Авраам Линкольн" в сопровождении двух судов снабжения и двух катеров береговой охраны США совершила сегодня совместный переход в Аравийском море"

– CENTCOM

Напомним, что в конце января Дональд Трамп заявил о движении к берегам Ирана крупной американской флотилии. Лидер США заявил о готовности к переговорам с Тегераном. Власти Ирана ранее отменили военные учения в Ормузском проливе после предупреждений со стороны США.

