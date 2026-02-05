Флотилия ВМС США достигла Аравийского моря

"Авраам Линкольн" и другие корабли ВМС США приближаются к Ирану со стороны Аравийского моря. С воздуха суда прикрывают американские истребители.
Флотилия ВМС США с флагманским авианосцем "Авраам Линкольн" достигла Аравийского моря, информацией поделились в центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM). С воздуха флотилию прикрывают истребители ВВС США.
"Ударная авианосная группа "Авраам Линкольн" в сопровождении двух судов снабжения и двух катеров береговой охраны США совершила сегодня совместный переход в Аравийском море"
– CENTCOM
Напомним, что в конце января Дональд Трамп заявил о движении к берегам Ирана крупной американской флотилии. Лидер США заявил о готовности к переговорам с Тегераном. Власти Ирана ранее отменили военные учения в Ормузском проливе после предупреждений со стороны США.