РФ впервые с 2019 года возобновит поставки зерна в Иран и Египет через Агидель

Российское зерно в этом году вновь будет поставляться из порта Агидель в Иран и Египет. Из порта в Башкортостане планируется отправить зерно впервые с 2019 года.

Впервые с 2019 года зерно из России будет отправлено в Иран и Египет из порта Агидель на реке Белой в Башкортостане, рассказал замглавы администрации города Агидель по экономике, инвестициям и развитию предпринимательства Эдуард Юсупов.

"В этом году предполагается две отправки из порта Агидели, это сельхозпродукция в Иран и Египет. Последний раз грузы в этих направлениях уходили в 2019 году. Наша портовая зона входит в федеральный перечень таких, куда могут заходить судна с иностранным флагом"

– Эдуард Юсупов

Всего планируется отправить 90 тыс т зерна: 40 тыс т в Иран и 50 тыс т в Египет, добавил он, пишет ТАСС.

Отметим, что порт Агидель – важный логистический узел на реке Белой, после реконструкции он будет активно использоваться в рамках МТК "Север-Юг".