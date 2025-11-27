"Север-Юг" стал ключевым инфраструктурным проектом России

Проект МТК "Север-Юг" находится в приоритете, активно идут работы по развитию портовой инфраструктуры и дноуглублению, идет сотрудничество со странами Каспия. Всего в рамках международного коридора реализуется свыше 100 проектов, рассказал глава Минэкономразвития России.

Развитие Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" относится к числу приоритетных проектов для правительства РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

"В рамках коридора "Север-Юг" реализуется более 100 конкретных проектов. Это наш стратегический приоритет, который кардинально усилит транзитный потенциал страны и укрепит торговые связи с государствами Ближнего Востока, Центральной Азии и Индийского океана. Российская сторона делает все необходимое для этого"

– Максим Решетников

Министр подчеркнул, что проект "Север-Юг" в полном объеме и в первоочередном порядке получает финансовое обеспечение.

В рамках проекта особое внимание уделяется Транскаспийскому маршруту –модернизируются порты, проводятся работы по углублению дна.

"Развитие проекта "Север-Юг" является одним из приоритетов в работе правительства Российской Федерации. Поэтому ведется большой объем дноуглубительных работ на Каспии, в том числе дноуглубление на подходах к Махачкале. У нас строится новый порт Оля в Астраханской области… идет большая работа по углублению Волго-Каспийского канала"

– Максим Решетников

Министр добавил, что параллельно с этим организуются сквозные сервисы, в том числе прямое паромное и контейнерное сообщение с портами Ирана на Каспии.

В рамках сотрудничества на Каспии, продолжил он, свои проекты развивают Азербайджан – порт Алят, и Казахстан – порты Актау и Курык. В планах совместная работа с Азербайджаном по строительству танкеров класса "река-море", добавил министр. По словам Решетникова, это перспективные проекты, к которым могли бы подключиться иностранные компании.

"Здесь у нас идет большое развитие. Дополнительный толчок, я уверен, придаст этому развитию зона свободной торговли с Ираном, которая у нас заработала, по сути, с этого года. Вряд ли мы уже раскрыли весь потенциал нашей торговли"

– Максим Решетников

Роль "Север-Юга" в экономике России

Редактор аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владислав Кондратьев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о росте значимости Международного транспортного коридора "Север-Юг" для российского экспорта.

"В целом, коридор "Север-Юг" стал пользоваться особым вниманием руководства Российской Федерации с 2022 года. В настоящее время, в условиях западных санкций и закрытых границ он предоставляет эксклюзивные возможности для транзита наших товаров на традиционные рынки в обход прежних маршрутов, проходящих через Запад. Поэтому с 2022 года столько усилий прикладывается для его развития, планомерная поддержка увеличивается во всех отношениях", - прежде всего сказал он.

"Уже ведутся работы по согласованию с Ираном вопроса о строительстве последнего железнодорожного участка западной ветки "Север-Юга", от Астары до Решта. "Российские железные дороги" начали активно использовать восточную ветку через Казахстан и Туркменистан. Объяснение, почему так происходит, простое: по сути, "Север-Юг" является сейчас южными воротами нашей страны. Причем это весьма широкие вороты, так как коридор состоит из двух сухопутных веток, по западному и восточному побережьям Каспийского моря, и морской, по самому Каспию. Это создает достаточно большие возможности для экспорта и транзита грузов", - обратил внимание Владислав Кондратьев.

"В связи с этим руководство нашей страны уделяет особое внимание предоставлению дополнительных денежных средств на развитие коридора. Задач очень много и по развитию инфраструктуры, и по расширению астраханских портов, и по углублению Каспийского морского судоходного канала для обеспечения надежного транзита и экспорта. Нужно еще очень большую работу провести по развитию логистики в наших прикаспийских регионах – не только в Астрахани, но и в Дагестане. В Калмыкии в меньшей степени, но и Калмыкия тоже предлагает свои возможности и ресурсы для развития коридора, и западной ветки, и морской (речь о развитии порта "Лагань")", - поведал эксперт.

"В виду стратегически важных целей коридора "Север-Юг" для наших экономических связей и торгово-экономического сотрудничества с приоритетными российскими партнерами на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в целом на южном направлении, со странами Глобального Юга, он и получил статус приоритетного проекта для российского государства. Государственное участие нужно, к примеру, в развитии портовой особой экономической зоны "Оля". Сейчас там ведутся работы по созданию современного контейнерного терминала и по расширению причалов, чтобы можно было увеличить номенклатуру грузов и возможности по транзиту и экспорту. Это первоочередная задача для морской ветки "Север-Юга"", - отметил он.

"В Дагестане приоритетом является совершенствование автомобильного сообщения по западной ветке "Север-Юга" в плане пересечения границы с Азербайджаном. По железной дороге на российской территории, как и в Азербайджане, уже проведены все необходимые работы, осталось только построить недостающий участок в Иране. Еще в Дагестане сейчас кипит работа в порту "Махачкала", было объявлено, что принято решение о строительстве там крупнейшего зернового терминала. Кроме того, стоит задача развития паромных перевозок – уже длительное время паромы не ходят в другие каспийские страны из Махачкалы, но переговоры по этому вопросу ведутся и с Туркменистаном, и с Казахстаном. В целом, МТК "Север-Юг" – проект масштабный, и для его полноценного задействования предстоит решить еще много вопросов, требующих государственного участия", - заключил Владислав Кондратьев.