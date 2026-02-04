ЕС не намерен перезапускать переговоры о вступлении Турции

Возобновление переговоров с Турцией о ее вступлении в состав Евросоюза, по словам еврокомиссара по вопросам расширения, на данный момент не рассматривается.

Перезапуск переговоров с Анкарой о ее вступлении в Европейский Союз не планируется Брюсселем, такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в преддверии своего визита в Анкару.

В то же время, уточнила она, Евросоюзу необходим новый взгляд на отношения с Турцией.

"Мой визит в Анкару направлен на восстановление доверия и поиск способов сделать наши экономические отношения более выгодными для обеих сторон"

– Марта Кос

Еврокомиссар также назвала ключевую цель своего визита. По ее словам, она заключается и налаживании "прочных партнерских отношений" с турецкой стороной.

Кроме того, ЕК намерена сегодня представить исследование под названием "Продвижение программы межрегионального взаимодействия", в котором будет идти речь о сотрудничестве с Турцией, странами Центральной Европы и Южного Кавказа.