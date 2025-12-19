Ключевая ставка будет снижаться "маленькими шажками" – глава РСПП

Резкого снижения ключевой ставки в ближайшее время ожидать не стоит, предупредил глава РСПП Александр Шохин.
"На недавней встрече президента с членами правительства звучала опять цифра 12-13%. Если исходить из оптимального, с 16% спуститься до 13%"
– Александр Шохин
По его словам, чтобы достичь этого показателя, стоило бы уменьшать ставки по чуть-чуть, на 50 базисных пунктов на каждом заседании ЦБ, хотя бы до апреля. Глава РСПП назвал и причины, по которым такая тактика была бы удачнее: пока нельзя предсказать влияние повышения налогов и геополитических событий на ситуацию.
"Поэтому сейчас, до апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться"
– Александр Шохин
Напомним, на данный момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 16%. Очередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 13 февраля.