Симонян встретится с Лавровым в Москве

Ален Симонян в ходе своего визита в РФ встретится с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым. Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений.

Спикер парламента Армении Ален Симонян встретится с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым в ходе своего визита в столицу РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Стороны намерены затронуть вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе. В фокусе внимания сторон также будут вопросы, связанные с сотрудничеством по линии интеграции в ЕАЭС.

Отметим, что Симонян и другие члены армянской делегации будут находиться в РФ с 4 по 7 февраля. Спикер армянского парламента совершит визит в РФ по приглашению председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко.