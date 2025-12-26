Исламский банкинг может прийти в Крым

Исламский банкинг в России в 2026 году продолжит действовать в Дагестане и Чечне, но не расширится на другие регионы Северного Кавказа. При этом эксперимент могут распространить на Крым.

Список республик СКФО, в которых проходит эксперимент по исламскому банкингу в 2026 году не изменится, сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, эксперимент может быть распространен на немусульманские регионы.

"Сейчас в эксперименте участвуют только те регионы, где распространен ислам. Однако принципы партнерского финансирования схожи и с православной традицией, поэтому я предлагаю отходить от терминологии только "исламский банкинг"

– Анатолий Аксаков

Депутат пояснил, что в Цб РФ направлено предложение по подключению в 2026 году к эксперименту с партнерским финансированием Крыма, Чувашии и других российских регионов, "где в основном исповедуют православие".

Вскоре в РФ появится отдельный банк, который будет в работе использовать партнерское финансирование, рассказал он, пишет РБК Кавказ.

"В этом году будет создан такой финансовый институт, это направление бизнеса будет у нас активно развиваться, подкрепленное принятым законом об исламском банкинге. Это будет современный, цифровой банк, цифровые активы ничем не противоречат ни исламу, ни православию"

– Анатолий Аксаков