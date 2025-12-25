В России могут создать исламский банк к 2026 году – Аксаков

Исламский банк в России планируют открыть в 2026 году. Глава профильного комитета Госдумы Аксаков сообщил о ведении переговоров с бизнесом и арабскими странами при поддержке ЦБ.

Идея создания в России исламского банка находится в обсуждении. Об этом на мероприятии в Казани, посвященном открытию представительства Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), сообщил председатель профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

"Активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк. Работаем с представителями бизнеса, в том числе, которые представляют исламское население нашей страны"

– Анатолий Аксаков

Аксаков обратился к руководству Татарстана, где проходила конференция, отметив, что если есть заинтересованные в участии в создании банка, то он готов с ними взаимодействовать. Он также добавил, что переговоры по этому вопросу уже ведутся с арабскими странами.

Завершение проекта запланировано на 2026 год, сообщил спикер.

"Центробанк по предварительным переговорам нас в этом плане поддерживает. И, соответственно, будет этот институт создан, который даст дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в нашей стране"

– Анатолий Аксаков

Рост популярности исламского банкинга в России связывают с демографическими прогнозами, согласно которым доля мусульманского населения в стране может достичь 30% в ближайшие 15 лет.

В сентябре 2023 года в четырех республиках РФ стартовал пилотный проект по партнерскому финансированию по нормам ислама. Спустя почти два года, в июле 2025-го, парламент утвердил продление этого эксперимента на общероссийском уровне до сентября 2028 года.