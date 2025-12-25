Тегеран готовится к запуску спутников с российского космодрома

Иран настаивает на мирном характере своей космической программы. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна достигла серьезного прогресса в области науки и технологий.
“Наша страна существенно продвинулась в области ядерных технологий, оборонной промышленности, нанотехнологий и спутниковых систем. Наши спутники, как и другие упомянутые направления, служат мирным целям”
– Аббас Аракчи
Министр также заявил, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на технологическое развитие, а запуски спутников служат сугубо научным задачам.
Запуск трех иранских спутников с российского космодрома Восточный запланирован на 28 декабря. Ракета-носитель “Союз” должна вывести на орбиту аппараты “Зафар-3”, “Пая” и “Каусар-2”.