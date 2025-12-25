Вестник Кавказа

Тегеран готовится к запуску спутников с российского космодрома

© Фото: сайт Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)
Иран настаивает на мирных целях своей космической программы. Заявление сделано перед запуском трех спутников с космодрома Восточный 28 декабря.

Иран настаивает на мирном характере своей космической программы. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что страна достигла серьезного прогресса в области науки и технологий.

“Наша страна существенно продвинулась в области ядерных технологий, оборонной промышленности, нанотехнологий и спутниковых систем. Наши спутники, как и другие упомянутые направления, служат мирным целям”

– Аббас Аракчи

Министр также заявил, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на технологическое развитие, а запуски спутников служат сугубо научным задачам.

Запуск трех иранских спутников с российского космодрома Восточный запланирован на 28 декабря. Ракета-носитель “Союз” должна вывести на орбиту аппараты “Зафар-3”, “Пая” и “Каусар-2”.

